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Ларионов взял канадца из чемпионата Венгрии. Решение не сходится с позицией «Торпедо» по легионерам

Ларионов пригласил в «Торпедо» канадского защитника Филлипса
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Маркус Филлипс.
Фото из соцсетей Маркуса Филлипса
Кто такой Маркус Филлипс и что теперь делать российским защитникам нижегородцев.

И снова у главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова не совпадают слова и дела. Уж сколько раз он говорил, что надо доверять российской молодежи, давать им шанс и доверять. «Торпедо», между прочим, голосовало против расширения лимита на легионеров, передавая посыл, что третьесортные легионеры не дают развиваться нашим. Слова были красивые, хоть и непонятные. Но публике нравились.

И что же делают в «Торпедо» летом? Клуб заключает контракт с Маркусом Филлипсом. Защитник последний сезон выступал в австрийской лиге за венгерский клуб, а уже везти игроков из этого турнира в КХЛ — моветон. Но «Торпедо» и Ларионова ничего не смущает.

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На страничке нижегородского клуба представление новичка начинается так, словно клубу повезло. Написали, что хоккеиста неоднократно вызывали в юниорскую и молодежную сборные Канады, он участвовал в Матче звезд, а в 2017 году был задрафтован «Лос-Анджелесом». Далее следует красный восклицательный знак, чтобы местные болельщики, которые довольствуются только официальной информацией, были поражены.

Стоп-стоп. Маркус выступал отнюдь не в сильнейшей лиге Онтарио, а то, что его приглашали в сборные, вообще ни о чем не говорит. На молодежном уровне позвать могут кого угодно, но нет гарантии, что при переходе во взрослый хоккей у спортсмена есть будущее. Например, в сборной России того молодежного чемпионата мира, где выступал Филлипс, играли Савелий Ольшанский и Марк Рубинчик. Тоже защитники, между прочим. Где они?

Драфт «Лос-Анджелесом» — это круто, но выбран Маркус в четвертом раунде, а уже после второго, напоминаю, начинается лотерея и клубы просто закрепляют права на хоккеистов, не предполагая, что они всерьез усилят команды. Остап Сафин из «Лады» был выбран в четвертом раунде того года даже чуть повыше Филлипса.

Маркус Филлипс играет за молодежную сборную Канады на МЧМ-2018.
Фото Getty Images

Важнее посмотреть, как проявил себя игрок на взрослом уровне, ведь Игорь Ларионов приглашает хоккеиста не для «Чайки» и даже не для команды ВХЛ «Торпедо-Горький», а заключает с ним односторонний контракт.

А там совершенно нечем похвастаться. В первый после драфта сезон он запорол шанс пробиться в клуб АХЛ и отправился в ECHL. Еще в двух сезонах не был основным игроком «Онтарио», а к концу чемпионата-2021/22 был сплавлен в «Манитобу».

Маркусу не предложили новый контракт, и он уехал в Финляндию, где провел средний сезон не в самом сильном клубе, а в прошлый его позвали лишь в венгерский «Фехервари», который выступает в австрийской лиге. Хоккеист уровня Филлипса мог бы спокойно оказаться в «Югре», АКМ или «Рубине», если бы эти клубы видели логику в приглашении иностранца. Кстати, в ВХЛ разрешено три легионера, а за 10 тысяч евро в месяц можно привезти хоть половину сборных второго европейского эшелона. На такую зарплату поедет лидер какой-нибудь команды, которая выступает в группе А.

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Игорь Ларионов добавил от себя после объявления новичка: «Это разноплановый игрок: он сыграет как в меньшинстве, так и в большинстве. И по человеческим качествам — то, что нам нужно». Представляете, каково это читать защитникам нижегородцев? «Вышкой» воспитывали Александра Пелевина, вернули из аренды Кирилла Стеклова, обменяли из «Северстали» талантливого Василия Шумилова. Из состава прошедшего сезона осталось восемь игроков обороны. Но при этом везут человека из Венгрии, да еще и говорят, что он лучше всех по человеческим качествам.

Фото из соцсетей Маркуса Филлипса

Будь я защитником «Торпедо», то услышал бы: «Вы все бездарности, которых легко уберет из состава человек из Венгрии, кроме того, кругом предатели и верить вам нельзя, ваши личности вызывают опасение, а я везу в клуб честного пацана».

Думаю, что Ларионов это и хотел сказать, просто пока сдерживается. Но чаще всего важны поступки, а не слова. И приглашение Филлипса это доказывает. Лучше бы он был знакомым знакомого Ларионова по агентской деятельности. Тогда остальным защитникам было бы не так обидно.

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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10 Сочи 68 23 45 53
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