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В «Интере» уверены, что подпишут новый контракт с Шкриньяром до чемпионата мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта уверен, что его клубу удастся продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром до ЧМ-2022 в Катаре.

«Ценность Шкриньяра для команды очень велика, как на поле, так и вне его. Я настроен оптимистично и уверен, что мы успешно завершим переговоры до начала чемпионата мира, где-то около 13 ноября. Я вижу позитивные продвижения», — приводит Sky Sports слова Маротты.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 18 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Шкриньяра в 65 миллионов евро. Нынешний контракт 27-летнего словака действует до конца июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Интер 0
Матч завершен

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26%

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2.10

П1

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3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Рома 12 8 1 3 16-11 25
5
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
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 Интер 12 8 0 4 25-17 24
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 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
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