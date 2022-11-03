«Милан» ведет переговоры с Жиру о продлении контракта

«Милан» хочет продлить соглагение с нападающим Оливье Жиру. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсетях.

По информации источника, в настоящий момент представители итальянского клуба ведут предварительные переговоры о продлении контракта с 36-летним французом до 2024 года. Нынешнее соглашение нападающего с «Миланом» рассчитано до конца июня 2023 года.

Жиру присоединился к «Милану» в июле 2021 года и провел за клуб 55 матчей, забил 22 мяча и отдал восемь результативных передач.