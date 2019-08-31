В «Фиорентине» сообщили о переходе Фернандеш в «Реал»?

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сообщил, что полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш уже перешел в «Реал»? за 70 миллионов евро. Ранее итальянский клуб интересовался форвардом «Спортинга» Рафиньей.

— Вероятно, Рафинья уже недоступен для нас. «Спортинг» уже продал Бруну Фернандеша в «Реал» за 70 миллионов. Больше о продажах они не думают", — цитирует Даниэле Marca.

Ранее сообщалось, что к покупке Фернандеша близок «Манчестер Юнайтед». Англичане были готовы заплатить за игрока 62 миллиона евро. В сезоне 2018/19 Фернандеш провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.