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В «Фиорентине» прокомментировали предложение «Лестера» в размере 30 миллионов фунтов за Гонсалеса

Руслан Минаев
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Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо прокомментировал предложение «Лестера» по трансферу полузащитника «фиалок» Нико Гонсалеса.

«Он играет за «Фиорентину». Я верю, что он останется. Предложения означают, что наши игроки того стоят, но мы должны посмотреть, что мы будем делать», — цитирует игрока Italia 7.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «лисы» предложили за хавбека 30 миллионов фунтов стерлингов.

Соглашение 24-летнего аргентинца с «Фиорентиной» действует до лета 2026 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей и 5 голов.

ФК Лестер
ФК Фиорентина
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
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 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
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 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
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 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
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 Торино 17 6 5 6 18-19 23
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 - : -
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