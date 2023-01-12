«Лестер» предложил 30 миллионов фунтов за полузащитника «Фиорентины» Гонсалеса

«Лестер» подпишет полузащитника «Фиорентины» Нико Гонсалеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, переговоры между клубами продолжаются. «Фиалки» уже получили от «лис» предложение в размере 30 миллионов фунтов стерлингов. Игрок уже согласовал с «Лестером» условия личного контракта.

Соглашение 24-летнего аргентинца с «Фиорентиной» действует до лета 2026 года. В этом сезоне на его счету 11 матчей и 5 голов.