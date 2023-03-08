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Умер тренер Итало Гальбьяти — он был многолетним помощником Фабио Капелло

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Фабио Капелло, Итало Гальбьяти и Массимо Нери (слева направо).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В возрасте 85 лет умер итальянский тренер Итало Гальбьяти.

Он был многолетним помощником Фабио Капелло. Вместе они проработали в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», а также сборных Англии и России. Всего более 15 лет.

Во время игровой карьеры Гальбьяти выступал в составе «Реджины», «Лекко» и «Комо».

Фабио Капелло
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 25 21 2 2 58-16 65
2
 Интер 25 16 2 7 46-28 50
3
 Лацио 25 14 6 5 41-19 48
4
 Рома 25 14 5 6 32-21 47
5
 Милан 25 14 5 6 42-32 47
6
 Аталанта 25 12 6 7 42-28 42
7
 Ювентус 25 15 5 5 40-20 35
8
 Болонья 25 10 5 10 31-34 35
9
 Торино 25 9 7 9 27-29 34
10
 Удинезе 25 7 11 7 33-30 32
11
 Монца 25 9 5 11 30-35 32
12
 Фиорентина 25 8 7 10 29-31 31
13
 Сассуоло 25 8 6 11 30-37 30
14
 Эмполи 25 6 10 9 23-33 28
15
 Лечче 25 6 9 10 24-29 27
16
 Салернитана 25 6 7 12 28-44 25
17
 Специя 25 4 9 12 21-41 21
18
 Верона 25 4 6 15 20-37 18
19
 Сампдория 25 2 6 17 11-39 12
20
 Кремонезе 25 1 9 15 21-46 12
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10.03 22:45
Специя – Интер
 - : -
11.03 17:00
Эмполи – Удинезе
 - : -
11.03 20:00
Наполи – Аталанта
 - : -
11.03 22:45
Болонья – Лацио
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12.03 14:30
Лечче – Торино
 - : -
12.03 17:00
Кремонезе – Фиорентина
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 7
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 14 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 23 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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