Умер тренер Итало Гальбьяти — он был многолетним помощником Фабио Капелло

В возрасте 85 лет умер итальянский тренер Итало Гальбьяти.

Он был многолетним помощником Фабио Капелло. Вместе они проработали в «Милане», «Роме», «Ювентусе», «Реале», а также сборных Англии и России. Всего более 15 лет.

Во время игровой карьеры Гальбьяти выступал в составе «Реджины», «Лекко» и «Комо».