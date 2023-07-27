УЕФА отклонил апелляцию «Ромы» на дисквалификацию Моуринью за инцидент после финала Лиги Европы

Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу «Ромы» на дисквалификацию главного тренера Жозе Моуринью за нецензурные высказывания в адрес арбитра после финала Лиги Европы против «Севильи», сообщается на сайте организации.

21 июня МоуриньУЕФА дисквалифицировал Моуринью на 4 матча за оскорбление арбитра в финале Лиги Европы.

60-летний специалист был недоволен работой Энтони Тейлора в решающем матче Лиги Европы. Он оскорбил арбитра на парковке после окончания встречи.