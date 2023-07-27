Артета хочет видеть в «Арсенале» Локателли

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Мануэль Локателли может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Todofichajes.

По данным источника, в 25-летнем футболисте заинтересован «Арсенал». Главный тренер Микель Артета лично хочет видеть игрока в команде.

Контракт Локателли с «Юве» рассчитан до лета 2026 года. Его трансферная стоимость — 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник провел 32 матча и отдал два ассиста.