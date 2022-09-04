«Верона» дома обыграла «Сампдорию» и одержала первую победу в серии А

«Верона» на своем поле одержала волевую победу над «Сампдорией» в матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Франческо Капуто на 40-й минуте. На 44-й минуте вратарь «Сампдории» забил мяч в собственные ворота. Через минуту защитник «Вероны» Джош Дойг вывел свою команду вперед.

«Верона» одержала первую победу в текущем сезоне серии А и поднялась на 13-е место с пятью очками. «Сампдория» идет на 18-й строчке, набрав 2 очка, клуб из Генуи не одержал ни одной победы в пяти турах чемпионата Италии.

«Верона» в следующем туре сыграет на выезде с «Лацио» 11 сентября. «Сампдория» днем ранее примет на своем поле «Милан».