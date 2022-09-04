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4 сентября, 20:56

«Верона» дома обыграла «Сампдорию» и одержала первую победу в серии А

Алексей Еремин
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«Верона» на своем поле одержала волевую победу над «Сампдорией» в матче 5-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

Первый гол в матче забил нападающий команды гостей Франческо Капуто на 40-й минуте. На 44-й минуте вратарь «Сампдории» забил мяч в собственные ворота. Через минуту защитник «Вероны» Джош Дойг вывел свою команду вперед.

«Верона» одержала первую победу в текущем сезоне серии А и поднялась на 13-е место с пятью очками. «Сампдория» идет на 18-й строчке, набрав 2 очка, клуб из Генуи не одержал ни одной победы в пяти турах чемпионата Италии.

«Верона» в следующем туре сыграет на выезде с «Лацио» 11 сентября. «Сампдория» днем ранее примет на своем поле «Милан».

Италия. Серия А. 5-й тур
04 сент, 19:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
2:1
Сампдория
Футбол
ФК Верона
ФК Сампдория
0
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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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3.09 16:00
Фиорентина – Ювентус
 1 : 1
3.09 19:00
Милан – Интер
 3 : 2
3.09 21:45
Лацио – Наполи
 1 : 2
4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
Салернитана – Эмполи
 2 : 2
5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
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Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 3 1 0
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