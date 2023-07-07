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Сегодня, 16:48

«Удинезе» подписал нападающего «Пизы» Лукку

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Пизы» Лоренцо Лукка перешел в «Удинезе».

Клуб из Удине арендовал 22-летнего итальянца до конца сезона-2023/24 с правом выкупа.

В сезоне-2022/23 Лукка выступал за «Аякс» на правах аренды из «Пизы». Форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за основную команду амстердамцев. Также на его счету 6 мячей и 3 голевых паса в 14 играх за молодежный состав «аяксидов».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Удинезе
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