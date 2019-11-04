«Удинезе» назначит нового главного тренера после матча со «СПАЛом»

«Удинезе» определится с новым главным тренером после матча 12-го тура чемпионата Италии против «СПАЛа». На эту должность претендуют Вальтер Дзенга, Давиде Баллардини и Морено Лонго, утверждает Sportitalia.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что на пост главного тренера также претендуют бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

После одиннадцати туров чемпионата Италии «зебры» занимают 11-е место. Пока командой руководит Лука Готти, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Игора Тудора.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр