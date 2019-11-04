Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Удинезе» назначит нового главного тренера после матча со «СПАЛом»

4 ноября 2019, 23:02
Теги:

«Удинезе» определится с новым главным тренером после матча 12-го тура чемпионата Италии против «СПАЛа». На эту должность претендуют Вальтер Дзенга, Давиде Баллардини и Морено Лонго, утверждает Sportitalia.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что на пост главного тренера также претендуют бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера.

После одиннадцати туров чемпионата Италии «зебры» занимают 11-е место. Пока командой руководит Лука Готти, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Игора Тудора.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир