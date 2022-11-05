«Удинезе» и «Лечче» сыграли вничью

«Удинезе» не смог обыграть «Лечче» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 1:1. Встреча прошла на «Дачия Арене» в Удине.

20-летний нападающий Лоренцо Коломбо на 33-й минуте вывел гостей вперед. После перерыва хозяева отыгрались благодаря голу португальского форварда Бету.

«Удинезе» с 23-мя очками идет на 7-м месте в турнирной таблице серии А. «Лечче» набрал 9 очков и располагается на 17-й строчке.