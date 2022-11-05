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Владелец «Ромы» хочет продлить контракт с Моуринью до 2025 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Владелец «Ромы» Дэн Фридкин хочет продлить контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Как сообщает Vocegiallorossa со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Фридкин готовит предложение о новом соглашении до 2025 года. Отмечается, что Моуринью хотел бы иметь гарантии укрепления команды, а владелец «Ромы» готов летом вложиться в усиление состава.

Нынешний контракт с 59-летнего португальского специалиста с «Ромой» действует до 2024 года.

Ранее «Рома» вышла в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе С. Жеребьевка первого раунда состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

В чемпионате Италии «Рома» занимает четвертое место, набрав 25 очков в 12 играх.

Источник: https://www.vocegiallorossa.it/
Футбол
ФК Рома
Жозе Моуринью
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