У «Наполи» 59 очков после 22 туров серии А — больше набирали только две команды в истории чемпионата

«Наполи» в матче 22-го тура чемпионата Италии обыграл «Кремонезе» со счетом 3:0.

Таким образом неаполитанцы набрал 59 очков. В истории серии А больше набирали только две команды — «Интер» (60 очков) в сезоне-2006/07 и «Ювентус» (60) в сезоне-2018/19.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Интер», идущий вторым, на 16 очков. В следующем туре неаполитанцы сыграют на выезде с «Сассуоло» 17 февраля.