Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 06:20

Спаллетти о победе над «Кремонезе»: «Игроки «Наполи» готовы уничтожить себя ради результата»

Спаллетти прокомментировал победу «Наполи» над «Кремонезе»
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Кремонезе» (3:0) в 22-м туре чемпионате Италии.

«Наш город и эти фанаты держат нас в напряжении, потому что все чувствуют желание победить. Возможно, мы чувствовали это слишком сильно в первом тайме, так как было некоторое напряжение, мы не передавали мяч так, как обычно, и Кремонезе использовали свою тактику с этими очень широко расположенными крайними защитниками, чтобы заставить нас расходовать энергию. преследовать их и защищать.

После перерыва было намного лучше, передача стала более качественной, спокойной и организованной.

[У игроков «Наполи»] чувствуется полная самоотдача, у нас есть хорошие ребята, а также отличные профессионалы, они все готовы выложиться по полной, чтобы помочь команде. Они готовы уничтожить себя на поле, чтобы получить результат, потому что результат имеет значение», — сказал Спаллетти DAZN.

«Наполи» с 59 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущего на второй строчке «Интер» на 16 очков. «Кремонезе» с 8 очками — на последнем месте.

ФК Кремонезе
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
В Турции задержали 15 подозреваемых в подготовке терактов у консульств
Американские военные сбили воздушный объект над озером Гурон
Планирование за горизонт: РСЗО «Торнадо-Г» получила сверхдальние ракеты
Скончался режиссер Вадим Абдрашитов в возрасте 78 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Италии: «Милан» обыграл «Торино», «Сампдория» — «Интер» и другие матчи 22-го тура

У «Наполи» 59 очков после 22 туров серии А — больше набирали только две команды в истории чемпионата
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 19 2 1 54-15 59
2
 Интер 21 14 1 6 41-26 43
3
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
4
 Милан 22 12 5 5 38-30 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
8
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
9
 Монца 22 8 5 9 28-30 29
10
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
11
 Болонья 22 8 5 9 28-32 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 22 6 6 10 26-33 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 21 5 6 10 25-41 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 21 3 5 13 19-33 14
19
 Сампдория 21 2 4 15 10-36 10
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 22:45
Милан – Торино
 1 : 0
11.02 17:00
Эмполи – Специя
 2 : 2
11.02 20:00
Лечче – Рома
 1 : 1
11.02 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 2
12.02 14:30
Удинезе – Сассуоло
 2 : 2
12.02 17:00
Болонья – Монца
 0 : 1
12.02 20:00
Ювентус – Фиорентина
 1 : 0
12.02 22:45
Наполи – Кремонезе
 3 : 0
13.02 20:30
Верона – Салернитана
 - : -
13.02 22:45
Сампдория – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 17
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости