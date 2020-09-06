Как поймать мышь в доме? Короткометражный фильм от семьи Тотти
16:02
Жена бывшего футболиста «Ромы» Франческо Тотти Илари Блази опубликовала в Instagram видео, как ее муж ловит мышь в доме.
К ролику Блази прикрепила шуточные титры — «сценарист и режиссер Квентин Тарантино», и наложила фрагмент композиции Дика Дейла «Misirlou», которая звучала в начале кинокартины «Криминальное чтиво».
Франческо Тотти вместе с сыном и с помощью швабры начал поимку «гостя» и через некоторое время справился с задачей.
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