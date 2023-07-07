Кураньи: «Кокорин показал, что он по-футбольному существует. Саша может представлять интерес для любого клуба»
Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах своего бывшего партнера по московской команде Александра Кокорина.
В сезоне-2022/23 россиянин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».
«Конечно, для Кокорина, который два года толком не играл в «Фиорентине», было очень важно найти клуб, который даст ему игровую практику. Здорово, что это стала команда из Кипра. Он не просто стал чемпионом, но и лучшим игроком. На данный момент Саша продемонстрировал, что он по футбольному существует. Мне кажется, он может представлять интерес для любого клуба», — приводит Sport24 слова Кураньи.
В сезоне-2022/23 Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», 32-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах.
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4
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Салернитана
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
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20
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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Удинезе – Ювентус
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