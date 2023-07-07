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Кураньи: «Кокорин показал, что он по-футбольному существует. Саша может представлять интерес для любого клуба»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о перспективах своего бывшего партнера по московской команде Александра Кокорина.

В сезоне-2022/23 россиянин выступал за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

«Конечно, для Кокорина, который два года толком не играл в «Фиорентине», было очень важно найти клуб, который даст ему игровую практику. Здорово, что это стала команда из Кипра. Он не просто стал чемпионом, но и лучшим игроком. На данный момент Саша продемонстрировал, что он по футбольному существует. Мне кажется, он может представлять интерес для любого клуба», — приводит Sport24 слова Кураньи.

В сезоне-2022/23 Кокорин стал чемпионом Кипра в составе «Ариса», 32-летний форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 играх за команду во всех турнирах.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-07-kurani-kokorin-pokazal-chto-on-po-futbolnomu-sushchestvuyet-sasha-mozhet-predstavlyat-interes-dlya-lyubogo-kluba
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