«Торино» и «Сампдория» сыграли вничью

«Торино» сыграл вничью с «Сампдорией» (2:2) в матче девятого тура чемпионата Италии.

У хозяев забивали Андреа Белотти и Суалихо Мейте, у гостей — Антонио Кандрева и Фабио Квальярелла.

«Торино» набрал шесть очков и занимает 18-е место. У «Самп» 11 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Торино» — «Сампдория» — 2:2 (1:0)

Голы: Белотти, 25 (1:0). Кандрева, 54 (1:1). Квальярелла, 63 (1:2). Мейте, 77 (2:2).

«Торино»: Сиригу, Ансальди (Мурру, 71), Родригес (Верди, 71), Лянко, Бремер, Синго, Ринкон, Мейте, Линетти, Дзадза, Белотти.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида (Тонелли, 46), Феррари, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Адриэн Силва, 46), Верре (Габбьядини, 46), Янкто (Дамсгор, 46), Торсби, Квальярелла (Рамирес, 83).

Предупреждения: Тонелли, 59. Лянко, 61. Феррари, 84.

Судья: Довери.

30 ноября. Турин. Стадион Олимпийский.