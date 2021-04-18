«Торино» победил «Рому»
«Торино» в матче 31-го тура чемпионата Италии победил «Рому» со счетом 3:1.
Голы в составе туринцев забили Антонио Санабриа, Симоне Дзадза и Томас Ринков. У римского клуба отличился Борха Майорал.
«Рома» занимает седьмое место в таблице, «Торино» — 15-й.
Чемпионат Италии
Серия А
31-й тур
«Торино» — «Рома» — 3:1 (0:1)
Голы: Майораль, 3 (0:1). Санабрия, 57 (1:1). Дзадза, 71 (2:1). Ринкон, 90+2 (3:1).
«Торино»: Милинкович-Савич, Ансальди, Нкулу, Иццо, Войвода (Синго, 63), Бремер, Мандрагора, Лукич (Ринкон, 71), Верди (Базелли, 82), Санабрия (Дзадза, 71), Белотти.
«Рома»: Миранте, Фасио, Бруну Перес, Роджер Ибаньес, Рейнолдс (Карсдорп, 75), Кристанте, Верету (Диавара, 65), Вильяр (Пасторе, 82), Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 75), Перес.
Предупреждения: Нкулу, 51. Верди, 65. Диавара, 74.
Удаление: Диавара, 85.
Судья: Масса (Италия).
18 апреля. Турин. Стадион Олимпийский.
Методология
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