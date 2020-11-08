«Торино» планирует подать апелляцию на поражение от «Лацио»
«Торино» считает, что его поражение от «Лацио» в шестом туре чемпионата Италии должно быть отменено, сообщает Corriere dello Sport.
«Быки» считают, что «орлы» использовали в матче двух игроков с положительным результатом тестов на коронавирус, Лукаса Лейву и Чиро Иммобиле, причем последний реализовал пенальти, то есть оказал непосредственное влияние на результат.
Лейва, Иммобиле и Томас Стракоша сдали положительный тест перед матчем Лиги чемпионов против «Брюгге» в лаборатории в «Риме» и были отстранены решением УЕФА. Однако затем эта троица пересдала анализы в Авеллино, которые оказались отрицательными, и были включены в заявку на Торино.
Прокуратура федерации футбола Италии запросила информацию об инциденте, однако пока получила только ответ о том, что «Лацио» уважает и соблюдает протокол безопасности, но никаких фактов, это подтверждающих.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.