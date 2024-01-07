«Наполи» в меньшинстве разгромно проиграл «Торино»

«Наполи» на выезде проиграл «Торино» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 0:3.

У «быков» голы забивали Антонио Санабриа, Никола Влашич и Алессандро Буонджорно.

Гости с 50-й минуты играли вдесятером. Защитник «Наполи» Паскуале Мадзокки получил красную карточку спустя 4 минуты после выхода на поле в дебютном матче за клуб.

«Наполи» с 28 очками занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» набрал 27 очков и поднялся на 10-ю строчку.

«Лацио» на выезде обыграл «Удинезе» — 2:1.

У римлян голы забивали Лука Пеллегрини и Матиас Весино. У «зебр» отметился Уоллас.

«Лацио» набрал 30 очков и поднялся на 6-е место. «Удинезе» с 17 очками — на 16-й строчке.