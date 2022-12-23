Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:44

Нападающий «Ювентуса» Кин: «Каждая игра, каждый гол всегда важны»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин поделился впечатлениями от выступления за туринский клуб.

«Каждая игра, каждый гол всегда важны. Пока ты носишь футболку «Ювентуса», главное — уйти с поля с отличным результатом. Мы хорошо тренируемся, сейчас к нам присоединятся те, кто играл на чемпионате мира. У команды все хорошо, мы проводим товарищеские матчи, осталась одна игра, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата. Нам приятно соревноваться с такими отличными командами, как «Наполи», «Интер», «Милан». Будем готовы, постараемся не допускать ошибок в матчах и набирать очки», — цитирует Dazn Кина.

22-летний футболист играет за «Ювентус» на парвах аренды с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел на поле 18 матчей во всех турнирах и забил пять мячей.

«Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, набрав 31 очко в 15 матчах.

Мойзе Кин
Футбол
ФК Ювентус
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря
«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фиорентина» хочет получить 40 миллионов евро за Амрабата
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 13 1 3
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости