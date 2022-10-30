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Сегодня, 21:47

«Торино» — «Милан»: Миранчук выйдет в стартовом составе

Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Миланом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук примет участие в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Милана».

Миранчук попал в стартовый состав туринской команды.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Лазаро, Риччи, Лукич, Влашич, Миранчук, Пеллегри.

Запасные: Фьоренца, Джемелло, Адопо, Байейе, Войвода, Гарбетт, Зима, Карамо, Линетти, Радоньич, Родригес, Сек.

«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Томори, Габбиа, Эрнандес, Тонали, Побега, Рафаэл Леау, Диас, Мессиас, Ориги.

Запасные: Миранте, Юнгдаль, Адли, Балло-Туре, Беннасер, Вранкс, Де Кетеларе, Дест, Жиру, Крунич, Кьер, Ребич, Тиав.

Матч «Торино» — «Милан» состоится сегодня, 30 октября, начало — в 22.45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Милан
ФК Торино
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 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
10
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
11
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Ювентус

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И К Ж
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 11 1 4
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