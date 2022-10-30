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Сегодня, 18:54

«Фиорентина» одержала победу над «Специей» благодаря голу Кабрала на последней минуте матча

Алина Савинова
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«Фиорентина» обыграла «Специю» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 14-й минуте матча гол забил защитник команды из Флоренции Никола Миленкович. На 35-й минуте встречи нападающий «Специи» Мбала Нзола сравнял счет. Гол Артура Кабрала на 90-й минуте игры принес победу «Фиорентине».

«Фиорентина» с 13 очками расположилась на 12-м месте турнирной таблице чемпионата Италии, «Специя» — на шестнадцатом, имея в активе 9 очков.

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
1:2
Фиорентина

Матч между «Кремонезе» и «Удинезе» завершился ничьей — 0:0.

«Удинезе» с 22 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кремонезе» — последнее (5 очков).

Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
0:0
Удинезе

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Кремонезе
ФК Специя
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
0
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24 часа
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Неделя

«Аталанта» установила клубный рекорд по победам в первых 12 матчах чемпионата
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
4
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Виктор Осимхен

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Наполи

 7
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Ювентус

 6
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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
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Лечче

 11 1 4
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Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
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Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
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