Адриен Рабьо не покинет «Ювентус» в этом сезоне

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио, скорее всего, останется в туринском клубе на следующий сезон, пишет журналист Ромео Агрести. Француз не выставлен на трансферный рынок.

По данным источника, главный тренер Массимиллиано Аллегри рассчитывает на игрока в следующем сезоне.

Сообщалось, что футболист этим летом может перейти в клуб МЛС или «Челси».