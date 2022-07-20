Адриен Рабьо не покинет «Ювентус» в этом сезоне
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио, скорее всего, останется в туринском клубе на следующий сезон, пишет журналист Ромео Агрести. Француз не выставлен на трансферный рынок.
По данным источника, главный тренер Массимиллиано Аллегри рассчитывает на игрока в следующем сезоне.
Сообщалось, что футболист этим летом может перейти в клуб МЛС или «Челси».
В минувшем сезоне Рабьо сыграл в 45 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
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|0
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
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|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
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Специя – Эмполи
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|15.08
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Верона – Наполи
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