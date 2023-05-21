«Торино» сыграл вничью с «Фиорентиной». Миранчук вышел на поле во втором тайме
«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в 36-м туре серии А — 1:1.
На 48-й минуте гостей вывел вперед гол Луки Йовича. Туринцы сумели отыграться на 66-й минуте благодаря точному удару Антонио Санабрии.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте.
После ничьей «Торино» с 50 очками занимает 10-е место в серии А. «Фиорентина» набрала столько же очков, но уступает туринцам по дополнительным показателям.
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|Салернитана
|35
|8
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|13
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|
16
|Лечче
|36
|7
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|33
|
17
|Специя
|36
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|
18
|Верона
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|29-55
|30
|
19
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|19.05
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|
Сассуоло – Монца
|1 : 2
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|1 : 5
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|3 : 1
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|5 : 1
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|0 : 0
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|1 : 1
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|- : -
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|22.05
|21:45
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Эмполи – Ювентус
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