«Торино» сыграл вничью с «Фиорентиной». Миранчук вышел на поле во втором тайме

«Торино» на своем поле сыграл вничью с «Фиорентиной» в 36-м туре серии А — 1:1.

На 48-й минуте гостей вывел вперед гол Луки Йовича. Туринцы сумели отыграться на 66-й минуте благодаря точному удару Антонио Санабрии.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 61-й минуте.

После ничьей «Торино» с 50 очками занимает 10-е место в серии А. «Фиорентина» набрала столько же очков, но уступает туринцам по дополнительным показателям.