Тонали: «Все в «Милане» верят, что мы можем выиграть чемпионат Италии»
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали ответил, является ли клуб фаворитом чемпионата Италии.
«Чемпионат Италии — очень долгий турнир, — приводит слова Тонали Corriere dello Sport. — Сложно сказать, кто является фаворитом чемпионата. Но мы, как и в прошлом сезоне, хорошо стартовали, и хотим также продолжать. Все в «Милане» верят, что мы можем выиграть чемпионат Италии. Мы показали себя топ-командой по итогам первых 11 туров».
После 11 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 31 очко и расположился на втором месте в турнирной таблице. На первой позиции идет «Наполи», который также имеет 31 очко, но опережает миланский клуб по дополнительным показателям.
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Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/milan/2021/11/06-86859533/tonali_esclusivo_milan_da_9_scudetto_ci_crediamo
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