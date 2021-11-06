Ребич вернулся к тренировкам и сможет помочь «Милану» в матче с «Интером»
Нападающий «Милана» Анте Ребич восстановился от травмы и начал тренироваться в общей группе, сообщает Football Italia.
По информации источника, 28-летний хорват сможет помочь своей команде в матче 12-го тура чемпионата Италии против «Интера», который состоится 7 ноября (начало — в 22.45 мск).
В сезоне-2021/22 Ребич провел 10 матчей за «Милан», на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/rebic-back-in-training-available-for-the-derby/
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