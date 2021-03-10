Титульным спонсором «Интера» может стать порно-сайт

«Интер» заключит сделку с компанией Stripchat, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, порно-сайт станет титульным спонсором команды после того, как Pirelli отказался продлевать контракт с миланцами. Сообщается, что Stripchat заплатит клубу 23 миллиона евро.

В текущем сезоне «Интер» с 62 очками лидирует в серии А и опережает идущий на втором месте «Милан» на 6 очков.