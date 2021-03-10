Титульным спонсором «Интера» может стать порно-сайт
16:45
«Интер» заключит сделку с компанией Stripchat, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, порно-сайт станет титульным спонсором команды после того, как Pirelli отказался продлевать контракт с миланцами. Сообщается, что Stripchat заплатит клубу 23 миллиона евро.
В текущем сезоне «Интер» с 62 очками лидирует в серии А и опережает идущий на втором месте «Милан» на 6 очков.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...