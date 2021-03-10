Защитник «Ромы» отправлен на карантин из-за Covid-19
17:06
Защитник «Ромы» Жуан Жезус находился в контакте с заболевшим Covid-19, поэтому был отправлен на карантин, сообщает Goal. Спустя некоторое время тест бразильца тоже оказался положительным.
Все сотрудники и игроки команды прошли дополнительное тестирование. Новых положительных случаев не выявлено, поэтому ситуация никак не скажется на матче «Ромы» с «Шахтером» в Лиге Европы.
Матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Шахтер» состоится в четверг, 11 марта.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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