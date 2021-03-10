Иммобиле вручили «Золотую бутсу»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле стал обладателем «Золотой бутсы» по итогам сезона-2019/20. Однако почетный трофей был вручен ему только сейчас.

Итальянец забил 36 голов в завершившемся сезоне Серии А. Это наилучший показатель среди футболистов всех европейских лиг.

Второе место в этой гонке занял форвард «Баварии» Роберт Левандовский. Он отличился в чемпионате Германии 34 раза.

Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На счету португальца 31 мяч.

Иммобиле стал первым итальянским футболистом и первым представителем черии А с 2007 года, кому удалось выиграть «Золотую бутсу». 13 лет назад это достижение покорилось форварду «Ромы» Франческо Тотти.