Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану после поражения от «Интера» в Кубке Италии (1:2) отметил, что не знает суть конфликта между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку. Форварды повздорили в концовке первой половины игры.

— Такие вещи случаются, это не первый раз, когда два игрока повздорили на поле, — цитирует Rai Sport Тэтэрушану. — Я не слышал, что они сказали друг другу.