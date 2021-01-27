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Тэтэрушану — о конфликте Ибрагимовича и Лукаку: «Такие вещи случаются»

04:12
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Голкипер «Милана» Чиприан Тэтэрушану после поражения от «Интера» в Кубке Италии (1:2) отметил, что не знает суть конфликта между Златаном Ибрагимовичем и Ромелу Лукаку. Форварды повздорили в концовке первой половины игры.

— Такие вещи случаются, это не первый раз, когда два игрока повздорили на поле, — цитирует Rai Sport Тэтэрушану. — Я не слышал, что они сказали друг другу.

Интер — Милан

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