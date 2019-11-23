Тео Эрнандес: «Милан» не может оставаться на нынешнем месте"

Защитник «Милана» Тео Эрнандес подвел итоги матча 13-го матча чемпионата Италии против «Наполи» (1:1).

— Это очень важный момент. Мы знали, что будет сложная игра против отличной команды, но мы довольны ничьей, — приводит слова Эрнандеса Sky Sport Italia. — Я думаю, «Милан» — большой клуб, и мы уверены, что не проиграли этим вечером. Мы должны опираться на это и попытаться выиграть следующие игры с «Пармой» и «Болоньей».