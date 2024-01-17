Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»

Бывший тренер «Ромы» Жозе Моуринью в социальных сетях высказался об уходе из римского клуба.

«Пот, кровь, слезы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», — написал Моуринью.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.