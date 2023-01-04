Судья грозил остановить матч «Лечче» из-за расистских кричалок со стороны фанатов «Лацио»

Болельщики «Лацио» скандировали расистские кричалки в матче 16-го тура серии А с «Лечче» (1:2), сообщает FootballItalia.

В течение первого тайма болельщики «Лацио» оскорбляли Ламека Банду и Самюэля Умтити. Судья Ливио Маринелли тоже услышал их и зачитал по громкоговорителю объявление, предупреждающее, что он готов приостановить игру.

Когда болельщики «Лацио» продолжили свои оскорбления, фанаты «Лечче» заглушили их, громко выкрикивая имя Умтити в его поддержку.