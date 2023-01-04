Судья грозил остановить матч «Лечче» из-за расистских кричалок со стороны фанатов «Лацио»
Болельщики «Лацио» скандировали расистские кричалки в матче 16-го тура серии А с «Лечче» (1:2), сообщает FootballItalia.
В течение первого тайма болельщики «Лацио» оскорбляли Ламека Банду и Самюэля Умтити. Судья Ливио Маринелли тоже услышал их и зачитал по громкоговорителю объявление, предупреждающее, что он готов приостановить игру.
Когда болельщики «Лацио» продолжили свои оскорбления, фанаты «Лечче» заглушили их, громко выкрикивая имя Умтити в его поддержку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|
2
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|
3
|Ювентус
|16
|10
|4
|2
|25-7
|34
|
4
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|
5
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|
6
|Интер
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|
7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|
8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|
9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|
10
|Фиорентина
|16
|5
|5
|6
|19-21
|20
|
11
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|
12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|
13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|
14
|Монца
|16
|5
|2
|9
|17-23
|17
|
15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|
16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|
17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|
18
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|
19
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|
20
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|1 : 2
|4.01
|14:30
|
Сассуоло – Сампдория
|1 : 2
|4.01
|16:30
|
Специя – Аталанта
|2 : 2
|4.01
|16:30
|
Торино – Верона
|1 : 1
|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|1 : 0
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|4.01
|20:30
|
Кремонезе – Ювентус
|0 : 1
|4.01
|20:30
|
Фиорентина – Монца
|1 : 1
|4.01
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
|4.01
|22:45
|
Удинезе – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|9
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|8
|
|
Мбала Нзола
Специя
|8
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|13
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|15
|1
|5
|
|
Димитрис Николау
Специя
|15
|1
|4
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