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Сегодня, 22:54

Судья грозил остановить матч «Лечче» из-за расистских кричалок со стороны фанатов «Лацио»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Болельщики «Лацио» скандировали расистские кричалки в матче 16-го тура серии А с «Лечче» (1:2), сообщает FootballItalia.

В течение первого тайма болельщики «Лацио» оскорбляли Ламека Банду и Самюэля Умтити. Судья Ливио Маринелли тоже услышал их и зачитал по громкоговорителю объявление, предупреждающее, что он готов приостановить игру.

Когда болельщики «Лацио» продолжили свои оскорбления, фанаты «Лечче» заглушили их, громко выкрикивая имя Умтити в его поддержку.

Футбол
ФК Лацио
ФК Лечче
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4.01 16:30
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4.01 18:30
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4.01 18:30
Лечче – Лацио
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4.01 20:30
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