«Фиорентина» и «Монца» сыграли вничью

«Фиорентина» дома не смогла обыграть «Монцу» в матче 16-го тура серии А — 1:1.

На гол Артура Кабрала в первом тайме ответил Карлос Аугусто во второй половине игры.

«Фиалки» с 20 очками занимают 10-е место в турнирной таблице. «Монца» с 17 очками — на 15-й строчке.