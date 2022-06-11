Фабиан Руис отказался подписывать новый контракт с «Наполи»

«Наполи» предложил полузащитнику Фабиану Руису подписать новый контракт. Однако 26-летний испанец отверг данное предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт хавбека с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация об интересе к 26-летнему испанцу со стороны европейских топ-клубов.

В этом сезоне Фабиан Руис провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в 55 миллионов евро.