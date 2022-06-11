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Сегодня, 00:11

Фабиан Руис отказался подписывать новый контракт с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Наполи» предложил полузащитнику Фабиану Руису подписать новый контракт. Однако 26-летний испанец отверг данное предложение, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Действующий контракт хавбека с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация об интересе к 26-летнему испанцу со стороны европейских топ-клубов.

В этом сезоне Фабиан Руис провел 31 матч, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского полузащитника в 55 миллионов евро.

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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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 3 : 3
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Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
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Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
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Сассуоло – Милан
 0 : 3
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Итан Ампаду

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