Суарес дал согласие на переход в «Ювентус»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес дал предварительное согласие на переход в «Ювентус», сообщает журналист BBC Гильом Балаге.

По информации источника, 33-летний уругваец перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента в случае, если договорится с «сине-гранатовыми» о досрочном расторжении нынешнего контракта, который действует до конца сезона-2020/21. В ином случае, форвард может перейти в «Ювентус» по номинальной цене.

В сезоне-2019/20 Суарес провел за «Барселону» 36 матчей, на его счету 21 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.