Хавбек «Ювентуса» Рабьо может продолжить карьеру в Англии

В полузащитнике «Ювентуса» Адриене Рабьо заинтересовано два английский клуба, пишет журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб запросил у туринцев информацию о 27-летнем игроке. Название команд, претендующих на француза, не сообщается.

Контракт игрока с «Юве» истекает летом 2023 года. Туринцы не спешат расставаться с хавбеком, однако готовы отпустить его, если поступит выгодное предложение.

В сезоне-2021/22 Рабьо провел за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах и отдал в них 2 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока — 18 милиионов евро.