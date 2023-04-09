Станкович признался, что ему больно за фанатов «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал поражение «Сампдории» от «Кремонезе» (2:3) в 29-м туре серии А.

«Огорчен, мне больно за наших поклонников, за ребят, которые дали все. После отличного первого тайма я не думал, что финал игры будет таким грустным», — цитирует Станковича ITASportPress.

Команда опустилась на последнее место турнирной таблицы серии А.