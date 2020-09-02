Стало известно, под каким номером будет играть в «Аталанте» Миранчук
22:02
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук определился с игровым номером в клубе, сообщает Atalanta News.
Россиянин будет выступать под 59-м номером, который у него был в «Локомотиве».
Отметим, «Аталанта» официально еще не объявила о переходе хавбека.
В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
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