Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Стало известно, под каким номером будет играть в «Аталанте» Миранчук

22:02
Алексей Миранчук. Фото Atalanta News
Алексей Миранчук. Фото Atalanta News
Теги:

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук определился с игровым номером в клубе, сообщает Atalanta News.

Россиянин будет выступать под 59-м номером, который у него был в «Локомотиве».

Отметим, «Аталанта» официально еще не объявила о переходе хавбека.

В воскресенье «Локомотив» сообщил о договоренности с «Аталантой» о трансфере 24-летнего российского футболиста. Сделка будет завершена тогда, когда хавбек пройдет медобследование. В СМИ сообщалось, что сумма трансфера составит порядка 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Миранчук провел четыре матча за железнодорожников, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10099
Все опросы
Алексей Миранчук и «Аталанта»: что ждет россиянина в Италии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир