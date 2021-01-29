Стало известно, когда «Аталанта» проведет матчи полуфинала Кубка Италии

На официальном сайте серии А появился календарь полуфинальных матчей Кубка Италии. В эту стадию вышел клуб российского полузащитника Алексея Миранчука — «Аталанта».

Расписание игр выглядит следующим образом:

Первые матчи:

2 февраля. «Интер» — «Ювентус» (22.45 по мск)

3 февраля. «Наполи» — «Аталанта» (22.45)

Ответные встречи:

9 февраля. «Ювентус» — «Интер» (22.45)

10 февраля. «Аталанта» — «Наполи» (22.45)