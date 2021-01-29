Стало известно, когда «Аталанта» проведет матчи полуфинала Кубка Италии
16:21
На официальном сайте серии А появился календарь полуфинальных матчей Кубка Италии. В эту стадию вышел клуб российского полузащитника Алексея Миранчука — «Аталанта».
Расписание игр выглядит следующим образом:
Первые матчи:
2 февраля. «Интер» — «Ювентус» (22.45 по мск)
3 февраля. «Наполи» — «Аталанта» (22.45)
Ответные встречи:
9 февраля. «Ювентус» — «Интер» (22.45)
10 февраля. «Аталанта» — «Наполи» (22.45)
Дополнительная информация:
http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8663/files/allegati/8763/164_-_date_e_orari_semifinali_coppa_italia_20-21.pdf
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