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Стало известно, когда «Аталанта» проведет матчи полуфинала Кубка Италии

16:21
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На официальном сайте серии А появился календарь полуфинальных матчей Кубка Италии. В эту стадию вышел клуб российского полузащитника Алексея Миранчука — «Аталанта».

Расписание игр выглядит следующим образом:

Первые матчи:

2 февраля. «Интер» — «Ювентус» (22.45 по мск)

3 февраля. «Наполи» — «Аталанта» (22.45)

Ответные встречи:

9 февраля. «Ювентус» — «Интер» (22.45)

10 февраля. «Аталанта» — «Наполи» (22.45)

Дополнительная информация:

http://www.legaseriea.it/uploads/default/attachments/comunicati/comunicati_m/8663/files/allegati/8763/164_-_date_e_orari_semifinali_coppa_italia_20-21.pdf

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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