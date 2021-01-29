Пирло высказался о нарушении карантинных мер Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло 29 января на пресс-конференции перед матчем с «Сампдорией» прокомментировал информацию о том, что форвард Криштиану Роналду вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес нарушили антикоронавирусный протокол.

«У Роналду был выходной, он мог делать, что хотел. Он сам несет ответственность за свои поступки», — сказал Пирло.

Сообщалось, что пара отправилась на горнолыжный курорт для того, чтобы отпраздновать 27-летие Родригес.

30 января «Ювентус» сыграет с «Сампдорией» в матче серии А. Начало — в 20.00 по московскому времени.