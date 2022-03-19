Спортивный директор «Интера» отказался говорить о возможном возвращении Лукаку из «Челси»

Спортивный директор «Интера» Беппе Маротта категорически отказался говорить о возможном возвращении в команду нападающего Ромелу Лукаку, который сейчас выступает за «Челси», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Ранее появлялась информация, что футболист готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в миланский клуб. На данный момент форвард зарабатывает в «Челси» 12,5 миллиона евро. «Интер» готов платить ему не больше 7,5 миллиона евро плюс бонусы.

В составе миланцев 28-летний бельгиец выступал 2019 по 2021 год.

В текущем сезоне Лукаку провел 32 матча, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.