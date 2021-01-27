Спортивный директор «Беневенто» рассказал о сильных сторонах Гайча

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа объяснил, почему клуб решил оформить трансфер нападающего Адольфо Гайча. 21-летний аргентинец пройдет медобследование в четверг, 28 января.

«У него очень хорошие физические данные. Я следил за Гайчем больше года. Наша команда имеет не такое громкое имя, поэтому мы не могли ранее реализовать свой интерес в конкретное предложение. Он был на виду у действительно больших клубов», — приводит слова Фоджи Calciomercato со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

26 января Паскуале Фоджа подтвердил информацию о том, что Гайч перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Срок соглашения — 6 месяцев с возможностью продления еще на один год.

ЦСКА купил Гайча за 8,5 миллиона евро у «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. Форвард провел 18 матчей за красно-синих во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.