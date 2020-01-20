Спортдир «Интера»: «Клуб только что сделал предложение «Тоттенхэму» по Эриксену»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб сделал предложение «Тоттенхэму» по полузащитнику Кристиану Эриксену.

— «Интер» только что отправил предложение в «Тоттенхэм» по Эриксену и ждет ответ, — приводит Sky Sport слова Аузилио. — Им интересуются многие клубы, но мы уверены в своем желании получить такого топ-игрока, как Эриксен.

По данным итальянских СМИ, сам 27-летний датчанин уже согласился на переход в «Интер».

В текущем сезоне Эриксен провел 18 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету гол и ассист. Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2020 года.