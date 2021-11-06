«Специя» одержала победу в матче с «Торино»
«Специя» победила «Торино» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
На 58-й минуты после передачи Виктора Коваленко забил Якопо Сала.
«Специя» набрала 11 очков и занимает 15-е место. У «Торино» 14 очков и 13-я позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Специя» — «Торино» — 1:0 (0:0)
Гол: Сала, 58.
«Специя»: Проведель, Сала (Сальседо, 71), Эрлич, Амиан, Николау, Бастони, Коваленко (Феррер, 90+2), Маджоре, Гьяси, Верде (Манай, 80), Нзола.
«Торино»: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи (Иццо, 84), Эйна, Бремер, Синго (Дзадза, 74), Ринкон (Базелли, 57), Прат, Линетти (Пьяца, 57), Лукич, Белотти (Санабрия, 58).
Предупреждения: Ринкон, 38. Линетти, 53. Амиан, 65. Санабрия, 76. Николау, 76. Коваленко, 89.
Судья: Орсато.
6 ноября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
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