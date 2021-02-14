«Милан» проиграл «Специи», потерпев третье поражение в серии А

«Милан» в матче 22-го тура чемпионата Италии уступил «Специи» со счетом 0:2.

Отличились Джулио Маджоре и Симоне Бастони. Для миланцев это третье поражение в серии А.

После этой встречи «Милан» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Специя» с 24 очками — на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

«Специя» — «Милан» — 2:0 (0:0)

Голы: Маджоре, 56 (1:0). Бастони, 67 (2:0).

«Специя»: Проведель, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Бастони, Риччи, Агудело, Эстевес, Маджоре (Акампора, 83), Сапонара, Гьяси.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Томори, 65), Романьоли, Эрнандез, Далот, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65), Кессье, Ибрагимович, Леан (Манджукич, 64), Салемакерс (Хауге, 83).

Предупреждения: Виньяли, 23. Бастони, 24. Эрлич, 58. Далот, 66.

Судья: Киффи (Италия).

13 февраля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».