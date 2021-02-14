«Милан» проиграл «Специи», потерпев третье поражение в серии А
«Милан» в матче 22-го тура чемпионата Италии уступил «Специи» со счетом 0:2.
Отличились Джулио Маджоре и Симоне Бастони. Для миланцев это третье поражение в серии А.
После этой встречи «Милан» с 49 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Специя» с 24 очками — на 14-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
«Специя» — «Милан» — 2:0 (0:0)
Голы: Маджоре, 56 (1:0). Бастони, 67 (2:0).
«Специя»: Проведель, Эрлич, Исмайли, Виньяли, Бастони, Риччи, Агудело, Эстевес, Маджоре (Акампора, 83), Сапонара, Гьяси.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер (Томори, 65), Романьоли, Эрнандез, Далот, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 83), Беннасер (Мейте, 65), Кессье, Ибрагимович, Леан (Манджукич, 64), Салемакерс (Хауге, 83).
Предупреждения: Виньяли, 23. Бастони, 24. Эрлич, 58. Далот, 66.
Судья: Киффи (Италия).
13 февраля. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
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