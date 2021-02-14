Лосано получил мышечную травму

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано получил травму в матче 22-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:0). У него диагностирована травма мышц бедра, сообщает сайт клуба.

Сроки восстановление футболиста не сообщаются. Но, скорее всего, он пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Гранады», который состоится 18 февраля.

В нынешнем сезоне 25-летний мексиканец провел в серии А 21 матч и забил 9 мячей.